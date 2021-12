Inter Invest Capital : deux fonds obtiennent le label "Relance"

(AOF) - Les fonds FPCI Capital Immo et FPCI Food Invest d'Inter Invest Capital ont obtenu le label "Relance". Ce label, lancé en octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, vient reconnaître les fonds qui s'engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises (PME et ETI) cotées ou non.

L'objectif est d'orienter l'épargne des épargnants et des investisseurs professionnels vers ces placements qui répondent aux besoins de financements de l'économie française consécutifs de la crise sanitaire.

Les fonds labellisés doivent en outre respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG).

" L'obtention du label " Relance " pour ces deux fonds témoigne de notre attachement et de notre capacité à donner accès à une clientèle non professionnelle à des produits de capital investissement, afin d'orienter leur épargne vers l'économie réelle et le financement d'entrepreneurs sur l'ensemble du territoire français, grâce au réseau du groupe Inter Invest qui regroupe près de 900 partenaires conseillers en investissements financiers, banques privées et family office ", a déclaré Jérôme Devaud, directeur général délégué d'Inter Invest Capital.