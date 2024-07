Intensification de la baisse à Wall Street : Tesla perd une roue

(AOF) - Les indices américains creusent leurs pertes, valeurs technologiques en tête. Très attendus les résultats de Alphabet et de Tesla sont sanctionnés par les investisseurs. Les perspectives de marge du premier inquiètent et les profits du second ont chuté plus qu'anticipé. Sur le plan économique, l'indice des directeurs d'achat Composite a légèrement dépassé les attentes en juillet grâce aux services. Vers 17h30, l'indice Dow Jones perd 0,85% à 40013,84 points et le Nasdaq Composite, 2,50% à 17549,38 points. L'once d'or profite de son statut de valeur refuge.

Tesla (-10,88% à 219,57 dollars) affiche la deuxième plus forte baisse du S&P500 à Wall Street après la présentation de résultats décevants pour le deuxième trimestre. Si le chiffre d’affaires progresse de 2% à 25,5 milliards de dollars et bat le consensus de 24,72 milliards, le bénéfice par action ajusté ne dépasse pas 0,52 dollar alors qu’il était attendu à 0,62 dollar, après 0,91 dollar il y a un an. La bonne tenue du chiffre d'affaires s'explique par les 890 millions de crédits d'émission de carbone.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 55 en juillet contre 54,8 en juin, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55,3 à 56 entre juin et juillet. Il était attendu à 54,7. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 51,6 à 49,5 entre juin et juillet, entrant en zone de contraction. Il était anticipé à 51,7.

Les ventes de logements neufs ont atteint 617000 en juin en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 639000. Elles s’étaient élevées à 621000 en mai.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 96,84 milliards de dollars en juin, inférieur au consensus de 98,80 milliards de dollars. Il a légèrement reculé par rapport à mai où il s'était élevé à 99,37 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Alphabet, société-mère de Google, a présenté hier des profits plus solides qu'anticipé, mais ses prévisions de marge inquiètent. Au deuxième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net de 23,62 milliards de dollars, soit 1,89 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 18,37 milliards de dollars, soit 1,44 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,84 dollar.

AT&T

L'opérateur télécoms AT&T a recruté plus d'abonnés qu'anticipé. Au deuxième trimestre, la société a généré un bénéfice net, part du groupe, en repli de 3,5 milliards de dollars, soit 49 cents par action contre respectivement 4,4 milliards et 61 cents, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 57 cents, en ligne avec le consensus. Son chiffre d'affaires a reculé de 0,4% à 29,8 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 30 milliards de dollars.

Boston Scientific

Boston Scientific est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street malgré la présentation de résultats en hausse pour le deuxième trimestre. Le groupe américain de technologies médicales a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté à une fourchette de 2,38 à 2,42 dollars contre 2,29 à 2,34 dollars précédemment. Les ventes nettes ont progressé de 14,5% au deuxième trimestre alors que la hausse était attendue entre 10,50% et 12,50%,. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 0,62 dollar alors qu'il était attendu entre 0,57 et 0,59 dollar.

Estee Lauder

Estée Lauder a annoncé la nomination d'Akhil Shrivastava au poste de vice-président exécutif et directeur financier, en remplacement de Tracey T. Travis, dont l'intention de prendre sa retraite a été annoncée le 11 juillet 2024. Akhil rendra compte à William P. Lauder, président exécutif, et à Fabrizio Freda, président et directeur général. Il assumera ses nouvelles fonctions à compter du 1er novembre 2024. Tracey T. Travis restera au sein de l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite le 30 juin 2025 afin d'assurer la transition.

Rivian

Rivian est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que la menace d'un procès s'est précisée sur des accusations selon lesquelles il aurait encouragé d'anciens salariés de Tesla à voler à leur ex-employeur des secrets commerciaux sur les véhicules électriques. Selon Bloomberg, un juge californien a rendu mardi une décision provisoire selon laquelle Tesla a présenté suffisamment de preuves pour justifier un procès et a "fait valoir de manière convaincante que Rivian aurait pu mener une enquête plus approfondie sur certains de ses employés".

Tesla

Tesla est attendue en nette baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de résultats décevants pour le deuxième trimestre. Si le chiffre d'affaires progresse de 2% à 25,5 milliards de dollars et bat le consensus de 24,72 milliards, le bénéfice par action ajusté ne dépasse pas 0,52 dollar alors qu'il était attendu à 0,62 dollar, après 0,91 dollar il y a un an. La bonne tenue du chiffre d'affaires s'explique par les 890 millions de crédits d'émission de carbone. La marge brute automobile hors crédits réglementaires ressort à 14,6% selon Reuters, contre un 16,29% attendus.

Texas Instruments

Texas Instruments est attendu dans le vert à Wall Street après avoir présenté des résultats et perspectives meilleurs qu'anticipé. Au deuxième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net chuter de 35% à 1,127 milliard de dollars, soit 1,12 dollar par action. Hors éléments exceptionnels non signalés dans sa guidance, le bénéfice par action est ressorti à 1,17 dollars alors que le consensus s'élevait à 1,16 dollar. Texas Instruments a enregistré un recul de 16% de ses ventes à 3,82 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.

Visa

Visa a présenté des profits et des revenus plus faibles qu’anticipé. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a bondi de 17% à 4,9 milliards de dollars au troisième trimestre clos fin juin, soit 2,40 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,42 dollars, soit 1 cent de moins que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 8,9 milliards de dollars, ressortant 60 millions de dollars sous les attentes.