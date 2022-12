Intelsat apporte son service de connectivité pour Japan Airlines

(AOF) - Fournisseur de services de télécommunications par satellites, Intelsat et Japan Airlines ont annoncé le lancement du service de connectivité d'Intelsat sur l'avion Embraer E190 de la compagnie aérienne pour sa filiale J-AIR. Japan Airlines a installé le système 2Ku d'Intelsat sur le premier avion E190 de J-AIR. Il sera installé sur 13 autres avions d'ici l'automne 2024. En ajoutant 2Ku, J-AIR sera le premier avion régional au Japon à offrir des services de divertissement et de connectivité en vol (IFEC), ainsi que le premier E190 équipé au monde du système Intelsat 2.

" Chez Intelsat, notre mission est de fournir une connectivité de qualité et fiable pour le travail et le divertissement, ce qui est essentiel pour les partenaires des compagnies aériennes et les passagers ", a commenté Dave Bijur, vice-président senior de Commercial pour Intelsat Commercial Aviation. " Pour Intelsat, c'est une belle vitrine pour les autres opérateurs d'E190 dans le monde qui souhaitent offrir un service gratuit à tous leurs passagers."

