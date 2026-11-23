Françoise Benhamou Sorbonne Paris Nord Professeur

Neuf géants de l'IA (Alphabet, Amazon, AMD, Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle et SpaceX) cumulent 3 700 milliards de dollars de dette. (crédit : Adobe Stock)

Le départ du patron de Nvidia pour une affaire d'adultère et d'espionnage présumé, digne d'une série trop vite écrite, aura été l'épingle plantée dans la bulle qui affole la planète IA. Dans un rapport pour l'Open Markets Institute, Matthew Scherer et Maya Jenkins écrivent : «Avec plus d'un tiers de la capitalisation boursière du S&P500 concentrée dans une poignée d'entreprises technologiques étroitement liées entre elles et criblées de dettes s'élevant à des milliers de milliards de dollars, la bulle de l'IA est sans précédent dans l'histoire récente par son ampleur, sa portée et les risques qu'elle comporte.»

Certes, Anthropic est entrée en Bourse le 19 novembre à une valorisation d'environ 1.500 milliards de dollars (pour une entreprise créée il y a cinq ans !), et a clôturé en hausse de 17% pour sa première cotation : l'épisode est vertigineux. Mais le vertige, c'est aussi le risque de la chute. Les remous des valeurs de l'IA avaient démarré avant même cette entrée en bourse.

Le document d'introduction d'Anthropic mentionnait la longue liste des risques : utilisation malveillante de son IA, dérapages et actions dangereuses, perte de contrôle des modèles. Et les actions d'Anthropic ont chuté de 8,5% le 20 novembre. Open AI a prudemment repoussé son introduction en bourse à 2027, citant des «inquiétudes sur les risques technologiques».

Comme les phénomènes boursiers sont caractérisés par des snowball effects, les titres du Nasdaq ont perdu plus de 4.000 milliards de dollars cette semaine, effaçant les gains enregistrés depuis le début de l'année. Le Wall Street Journal n'y va pas par quatre chemins : « Désormais, les investisseurs remettent tout en question, depuis l'identité des bénéficiaires des actions jusqu'à la question de savoir si le cours d'ouverture n'était pas trop élevé. » Jay Ritter, professeur à l'université de Floride, évoque même l'hypothèse d'une relégation d'Anthropic, d'ici dix ans, si les modèles open source deviennent suffisamment performants et bon marché.

Effet domino

Neuf géants de l'IA (Alphabet, Amazon, AMD, Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle et SpaceX) cumulent 3 700 milliards de dollars de dette. Or, selon Stijn Van Nieuwerburgh et Hanno Lustig, économistes à Stanford, les revenus mondiaux de l'IA générative n'atteignent environ «que» 300 milliards de dollars.

Les entreprises de l'IA sont liées au point que la chute des unes pourrait entrainer celle des autres. Nvidia est par exemple investisseur de CoreWeave, mais aussi fournisseur du même. Dans un article paru dans Le Grand Continent, Gilles Moëc note qu'entre 2021 et 2025, 55,2% des investissements reçus par les entreprises d'IA provenaient d'autres entreprises d'IA, à la faveur d'une relation circulaire qui se déploie vers l'aval : un investisseur fournit des produits ou des services à l'entreprise dans laquelle il investit.

L'opération Anthropic se sera produite au risque de l'assèchement de la liquidité pour d'autres valeurs boursières moins spéculatives. L'éclatement de la bulle de l'IA menace la stabilité de tout le secteur de la finance. Comme le note Gilles Moec, «de nombreuses entreprises prospèrent en fournissant des équipements à cet écosystème. Une forte baisse de la valorisation des valeurs technologiques serait douloureuse pour les investisseurs bien au-delà des États-Unis, y compris en Europe où l'exposition au marché américain des actions a été multipliée par trois en cinq ans.»

Il ne suffit pas qu'une technologie se diffuse, il faut qu'elle apporte des résultats en termes de croissance et de capacité à couvrir le coût de ses dettes. Les entreprises de l'IA ont des besoins colossaux en actifs physiques, data centers, serveurs, puces. On impute une part de l'échec électoral des Républicains, aux Etats-Unis, au vent de révolte contre l'implantation de centres de données, laquelle devrait se ralentir dans la nouvelle configuration politique.

Les interrogations à venir procèdent de l'absence de rentabilité de nombreux acteurs du secteur, de perspectives difficiles à identifier, et des incertitudes sur la régulation.