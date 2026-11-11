INTELLIGENCE ARTIFICIELLE-L'affaire Nvidia relance le débat sur l'interdiction d'exporter des puces

Les directeurs généraux n’ont cessé de nous expliquer en quoi l’IA allait transformer le travail de chacun. Mais en quoi cela change-t-il le travail du directeur général lui-même?

Ali Ghodsi, directeur général de Databricks, m’a confié que l’IA l’avait rendu environ dix fois plus productif qu’il y a un an — un gain de productivité tel qu’il assiste désormais à beaucoup moins de réunions.

L’outil à l’origine de cette affirmation est Genie, un agent IA que Databricks vient de remanier cette semaine et qu’il présente désormais comme un assistant disponible en permanence pour les entreprises. Ali Ghodsi s’en sert pour piloter une entreprise de 190 milliards de dollars comptant 12 000 employés. Il m’a montré comment il s’y prend, ce qui donne un aperçu de l’avenir des organisations gérées par l’IA.

Dans une interface semblable à celle de ChatGPT, il interroge l’outil sur les tendances de dépenses de ses principaux clients, sur les ingénieurs les plus performants ou sur la manière d’envisager une réorganisation, et obtient une réponse en quelques minutes. L’outil fonctionne également en arrière-plan de manière autonome, rédigeant des notes d’information à partir d’informations issues, par exemple, de son agenda.

Grâce à la « couche contextuelle » qui la sous-tend, Genie se forge une compréhension concrète de l’identité et des fonctions de chaque employé, en s’appuyant sur toutes sortes d’informations, allant de la quantité de code écrite par chacun aux comptes-rendus de réunions et aux résultats commerciaux.

Cela signifie également que l’utilité de Genie est limitée par l’organisation elle-même, et pas seulement par l’IA: ce qu’il peut offrir dépend de la quantité de données qu’une entreprise conserve déjà sur ses employés, et de sa volonté de les intégrer au système.

Dans le numéro de cette semaine, nous nous entretenons avec un ancien conseiller en IA de la Maison Blanche qui s’intéressait de près à Megaspeed — cette entreprise qui rachète des puces Nvidia et qui se trouve désormais au cœur d’allégations impliquant sa direction et le directeur général de Nvidia, Jensen Huang. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus.

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LES ARGUMENTS EN FAVEUR D'UNE INTERDICTION D'EXPORTATION DE PUCES

Lorsque Ben Buchanan écrivait sur Megaspeed pour son nouveau livre, il ne s’attendait pas à ce que cette entreprise asiatique de cloud computing devienne la pièce maîtresse du drame Nvidia de cette semaine .

Dans le cadre de ses anciennes fonctions de conseiller en IA à la Maison Blanche sous l’administration Biden, il avait rédigé une politique visant à empêcher la Chine d’accéder aux puces américaines les plus performantes. Ce qui avait alors attiré son attention était plus simple: Megaspeed, une entreprise basée à Singapour issue d’une scission d’une société chinoise en 2023, était devenue presque du jour au lendemain le plus gros acheteur de Nvidia en Asie du Sud-Est.

Ben Buchanan, qui enseigne désormais à l’université Johns Hopkins, espère canaliser cette attention vers une cause qu’il défend depuis 2021: un renforcement des contrôles à l’exportation des puces vers la Chine.

À l’occasion de la sortie cette semaine de son nouveau livre « The Bitter Struggle » , je me suis entretenu avec lui pour connaître sa position dans ce débat et savoir s’il entrevoit une voie vers un changement de politique. Notre conversation a été remaniée pour des raisons de longueur et de clarté.

Pourquoi la fabrication de puces est-elle devenue un enjeu aussi central pour la sécurité nationale?

Les puces électroniques sont le moteur des systèmes d’IA modernes. L’IA obéit à ce qu’on appelle la loi d’échelle: plus on consacre de puissance de calcul à l’entraînement d’un système, plus celui-ci devient puissant. Lorsque nous sommes arrivés à la Maison Blanche en 2021, nous étions convaincus que l’IA serait essentielle à la sécurité nationale, et que la puissance de calcul serait essentielle à l’IA. C’était le fondement de notre politique. Six ans plus tard, je dirais que cela s’est confirmé. L’IA est importante pour la sécurité nationale, et la puissance de calcul est importante pour l’IA — ce fait fait désormais l’objet d’un consensus bipartisan.

En 2021 et 2022, nous avancions cet argument sans disposer d’autant de preuves. Nous avions une forte conviction, et je pensais que les preuves allaient dans la bonne direction, mais parler à l’époque du rôle de l’IA dans les opérations cybernétiques relevait encore quelque peu de la spéculation. Aujourd’hui, il est évident que l’IA joue un rôle crucial dans les opérations cybernétiques, et plus largement pour la sécurité nationale. Il est donc beaucoup plus facile de défendre cette position aujourd’hui qu’il y a quelques années.

Nvidia soutient que l’interdiction des exportations vers la Chine ne fera que pousser ce pays à développer ses propres puces. Qu’en pensez-vous?

La Chine a lancé ses efforts d’autonomisation en matière de puces dès 2015. Lorsque nous sommes arrivés à la Maison Blanche en 2021, il était déjà clair que cette autonomisation ne se déroulait pas comme prévu. Nous avons pensé pouvoir leur compliquer la tâche en leur refusant l’accès à du matériel supplémentaire de fabrication de puces, ce que nous avons fait, tout en leur refusant l’accès aux puces dans l’intervalle. Selon nous, le problème de l’autonomisation chinoise ne tenait pas à un manque de concentration, ni même à un manque d’argent — mais au fait que c’est incroyablement difficile à réaliser, et qu’ils ont besoin de matériel occidental pour y parvenir, ce que nous étions en mesure de leur refuser.

J’ai un immense respect pour les capacités d’ingénierie et les talents scientifiques de la Chine, et ce pays a réussi à autonomiser d’autres secteurs. Mais je pense que la fabrication de puces de pointe est la tâche la plus difficile à laquelle nous soyons confrontés en tant qu’espèce humaine — et, pour mémoire, c’est une tâche avec laquelle les États-Unis ont eux aussi du mal. La Chine a besoin d’intrants clés, notamment de machines de pointe provenant des Pays-Bas, des États-Unis et du Japon, pour autonomiser sa production. Sans ces intrants, elle a encore un très long chemin à parcourir avant d’atteindre la production de puces de pointe.

Vous n’êtes pas obligés de me croire sur parole: le secrétaire au Commerce (Howard) Lutnick a témoigné en 2025 que la Chine ne produirait que 200 000 puces, chacune étant nettement moins performante que son équivalent de Nvidia. L’Institute for Progress a constaté un avantage d’environ 100 pour 1 en faveur des États-Unis et de leurs alliés démocratiques par rapport à la Chine en matière de production informatique. Il n’y a jamais eu un seul système d’IA chinois réellement performant entraîné sur des puces chinoises. La fabrication de puces est difficile, la Chine n’est pas encore capable de le faire à la pointe de la technologie, et les contrôles à l’exportation sur les équipements de fabrication peuvent rendre la tâche encore plus ardue.

Que pensez-vous de l’équilibre entre la création d’un marché pour les entreprises américaines et la sécurité nationale?

Le cours de l’action Nvidia a été multiplié par 20 depuis la mise en place des premières mesures de contrôle sur les puces en 2022. Cela s’explique par le fait que l’offre de puces provenant de TSMC est pratiquement fixe, alors que la demande a considérablement augmenté — les marges de Nvidia se situent entre 70 et 80 %. Les entreprises américaines, comme l’a déclaré Jensen Huang lui-même, le directeur général de Nvidia, ne parviennent pas à obtenir suffisamment de puces auprès de Nvidia. Notre conviction dès le départ était que l’IA aurait suffisamment d’importance pour générer une demande énorme, que Nvidia s’en sortirait très bien, et que la politique fonctionnerait quand même si nous nous contentions de leur interdire de vendre des puces à la Chine. C’est exactement ce qui s’est produit.

Les contrôles à l’exportation n’ont pas empêché la Chine de se procurer des puces via d’autres pays. Jusqu’où, selon vous, l’application de ces mesures doit-elle s’étendre dans la chaîne d’approvisionnement?

Nous avons élaboré en 2024 ce que l’on appelle la « règle de diffusion », spécialement à cette fin, et elle a été finalisée en 2025. Elle visait à lutter contre la contrebande et l’accès à distance aux centres de données via des pays tiers comme Singapour et la Malaisie. Le président Trump a déclaré qu’il n’appliquerait pas cette règle. Je pense qu’il devrait le faire. [Note de la rédaction: L’administration Trump a abrogé cette règle en mai 2025, la jugeant trop complexe et néfaste pour la compétitivité américaine.]

À l’époque, la contrebande nous inquiétait beaucoup. Nous savions que la Chine ferait tout ce qui était en son pouvoir pour se procurer des puces, et que l’accès à distance aux centres de données constituait un risque important. Nous voulions prendre les devants. En vertu de la législation américaine sur le contrôle des exportations, Nvidia, en tant qu’exportateur, a des responsabilités concrètes, parallèlement à l’action des pouvoirs publics. Il est assez clair que les deux ont failli à leur mission dans ce cas précis.

Vous n’avez pas restreint les modèles à poids ouvert lorsque vous étiez au gouvernement, alors même que la plupart des principaux modèles open source proviennent désormais de Chine.

Nous comprenions le débat, ses avantages et ses inconvénients. À l’époque, nous estimions que les avantages des modèles à poids ouvert l’emportaient sur les coûts, nous ne les avons donc pas du tout restreints.

L’attention actuellement portée à Nvidia, combinée aux résultats des élections de mi-mandat, vous rend-elle plus optimiste quant à un changement de politique?

Oui, je le suis. Les républicains au Congrès ont clairement indiqué qu’ils voyaient un réel danger à exporter cette technologie vers la Chine et qu’ils souhaitaient y mettre un terme. Donc oui, je pense qu’il existe une voie possible vers des contrôles à l’exportation plus stricts.

Une voie existe, mais j’ai renoncé à faire des prédictions concernant cette administration. Les initiatives les plus concrètes au Congrès sont le MATCH Act et l’Outbound Act — deux projets de loi raisonnables qui obligeraient l’administration à prendre des mesures concernant les contrôles sur les équipements de fabrication de puces et sur les puces elles-mêmes. Si quelque chose se passe, c’est probablement par là que cela commencera.

NOUVELLE ÉTUDE SUR LE DOUBLE RÔLE DE L’IA DANS LES CYBERATTAQUES

Alors que les cyberattaques basées sur l’IA font la une de l’actualité, l’IA peut-elle aider les défenseurs autant qu’elle aide les attaquants? Probablement pas à court terme, selon une nouvelle étude menée par l’équipe dirigée par Dawn Song, professeure d’informatique à l’université de Berkeley.

L’asymétrie est structurelle: un attaquant n’a besoin que d’un seul exploit pour réussir, tandis qu’un défenseur doit protéger chaque système et déployer un correctif partout où cela est nécessaire.

L’étude comparative de Dawn Song se concentre sur les attaques « en un jour »: dès qu’un correctif est publié, un attaquant le compare à la version précédente pour identifier la vulnérabilité corrigée, puis crée un exploit pour chaque système qui n’a pas encore été mis à jour. Cela était déjà possible avant l’IA, mais nécessitait une réelle expertise et des efforts considérables. Lors des tests menés par Dawn Song, l’IA a généré des exploits fonctionnels directement à partir des correctifs en environ deux heures, pour moins de 30 dollars.

Cette rapidité rend le déploiement lent des correctifs particulièrement dangereux. Dans les hôpitaux, par exemple, où les tests et les risques d’indisponibilité ralentissent considérablement les opérations, le délai moyen de déploiement est d’environ 500 jours. Si l’IA peut transformer un correctif en arme en quelques heures, la véritable question n’est pas de savoir s’il existe un correctif, mais à quelle vitesse il peut être installé.