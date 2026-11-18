La semaine dernière, alors que notre équipe était en pleine effervescence face à l’actualité technologique la plus chargée de ces derniers temps, nous avons également dû faire face à un problème bien plus banal: notre propre Microsoft Outlook était en panne. Ainsi, alors que nous nous démenions pour publier en avant-première les informations les plus importantes concernant l’actualité technologique mondiale, nous ne pouvions même pas nous envoyer d’e-mails pour nous coordonner.

Ces deux dernières semaines ont été marquées par une succession inhabituellement dense d’incidents cybernétiques et de pannes technologiques très médiatisés: des gouvernements mettant des sites web hors ligne pour corriger des failles critiques du langage PHP; un piratage lié à la Corée du Nord de 6,3 milliards de dollars visant la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance; une série de piratages ciblant des systèmes de réfrigération alimentaire à travers l’Europe; un « ground stop » de la FAA déclenché par l’installation d’un routeur; des perturbations des systèmes de JPMorgan Chase… la liste est longue.

Il est difficile d’imputer tous ces incidents à l’IA. Mais Nikesh Arora, directeur général de Palo Alto Networks, a déclaré que la plupart des incidents cybernétiques survenus au cours des dix derniers jours présentaient des signes d’assistance par l’IA. Auparavant, trouver une voie d’attaque viable demandait aux experts humains de multiples essais et erreurs. Désormais, l’IA peut simuler simultanément des attaques sur un nombre considérable de vulnérabilités et identifier une voie efficace bien plus rapidement que n’importe quelle personne ne pourrait le faire seule.

Alors que les entreprises s’empressent de corriger leurs systèmes et de coordonner leurs réponses, mes collègues ont rédigé un article sur ce que vous pouvez réellement faire pour vous protéger , les experts avertissant que la situation pourrait s’aggraver avant que des défenses ne soient mises en place pour y remédier.

Dans le numéro de cette semaine, nous examinons également la possibilité d’un retour de Jensen Huang. Continuez à lire pour en savoir plus.

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JENSEN HUANG POURRA-T-IL RÉUSSIR COMME SAM ALTMAN?

Dans la Silicon Valley, nombreux sont ceux qui ne peuvent s’empêcher de faire le parallèle: l’éviction de Jensen Huang de Nvidia et celle de Sam Altman d’OpenAI, à trois ans d’intervalle. Deux fondateurs visionnaires, deux directeurs généraux qui sont sans doute devenus les figures de proue de tout le boom de l’IA.

Altman a réintégré son poste quelques jours seulement après avoir été licencié. Huang pourrait-il réussir le même coup?

Altman a manifesté une certaine solidarité envers Huang cette semaine lors de la conférence Semafor, déclarant qu’il éprouvait de l’empathie à son égard. Lorsque Huang a ensuite laissé entendre qu’il souhaitait revenir chez Nvidia, Altman a répondu par un emoji en forme de cœur vert — un petit clin d’œil au mouvement « Ramenez Altman » lancé par les employés, qui avait effectivement porté ses fruits il y a trois ans.

Le conseil d’administration de Nvidia semble adopter une position plus ferme. Le président du conseil, Harvey Jones, a écarté tout retour de Huang lors de la conférence téléphonique d’après-résultats de mardi, soulignant que ce dernier avait démissionné après avoir révélé un comportement personnel incompatible avec le code de conduite et les normes de Nvidia.

Des experts en gouvernance d’entreprise et des initiés du secteur m’ont confié que la comparaison avec Altman ne tenait pas la route. Le limogeage d’Altman s’est produit parce que son conseil d’administration avait perdu confiance en lui en tant que dirigeant. Le départ de Huang fait suite à des relations extraconjugales présumées avec une cliente et des employées, ce qui, selon le conseil d’administration, enfreint le code de conduite de l’entreprise. Huang a admis avoir été infidèle à sa femme et avoir commis de “graves erreurs” dans sa vie privée.

Stavros Gadinis, professeur à la faculté de droit de l’université de Berkeley spécialisé dans la gouvernance des conseils d’administration, m’a expliqué que l’enquête en cours est ce qui lie les mains du conseil d’administration.

« Je pense qu’au vu des révélations qui ont été faites concernant l’aspect lié à la sécurité nationale, le conseil d’administration doit mener une enquête beaucoup plus approfondie avant de se précipiter sur toute proposition visant à le réintégrer », a-t-il déclaré.

Réintégrer Huang avant la fin de cette enquête exposerait le conseil d’administration à un réel risque fiduciaire, a ajouté Gadinis. « S’ils voulaient le réintégrer, ils devraient être très, très clairs sur leurs conclusions et sur les raisons de leur décision, et leur position serait alors bien plus précaire. »

L’aspect lié à la sécurité nationale est lié à des allégations concernant Alice Huang , une ancienne cadre chez un client majeur de Nvidia. Plusieurs médias ont rapporté que les autorités américaines et d’autres autorités gouvernementales soupçonnaient Alice Huang d’espionner pour le compte de Pékin. Reuters n'a été en mesure de vérifier aucune des allégations formulées par d’autres médias.

Cette question de sécurité pourrait rendre l’affaire particulièrement difficile à gérer pour le conseil d’administration, a déclaré M. Gadinis, car une grande partie des informations pertinentes pourrait ne jamais lui être communiquée.

Mon collègue a indiqué que Jensen Huang pourrait, en théorie, nommer deux membres supplémentaires au conseil d’administration actuel de Nvidia, composé de dix personnes, compte tenu du nombre d’actions qu’il détient. Mais cela ne lui assurerait pas à lui seul un soutien majoritaire. Une bataille pour le contrôle de l’entreprise est également théoriquement possible, mais elle nécessiterait un effort de mobilisation considérablement plus important de la part des actionnaires et risquerait de nuire à une entreprise que Jensen Huang a mis des décennies à bâtir.

Pour l’instant, le conseil d’administration semble parier que la fermeté est la voie la plus sûre.