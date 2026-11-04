INTELLIGENCE ARTIFICIELLE-À l'occasion des référendums organisés lors des élections de mi-mandat, les électeurs adressent un message aux développeurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Quel devrait être le rôle de l'IA en classe?

C'est une question émergente à laquelle les enseignants et les responsables scolaires sont confrontés.

Pour certains, cela pourrait signifier un retour à l'époque d'avant Google.

Cette semaine, Google a annoncé qu’il désactiverait par défaut son outil d’IA Gemini pour les comptes des élèves, laissant ainsi aux responsables scolaires la possibilité de l’activer s’ils le souhaitent.

Mais Gemini est en réalité intégré au moteur de recherche de Google: un établissement qui ne souhaite pas du tout que ses élèves aient accès à l’IA risque de perdre également l’accès à Google Search. Les établissements qui souhaitent que leurs élèves continuent à accéder au moteur de recherche devront accepter des fonctionnalités telles que les résumés générés par l’IA.

À d’autres égards, les enseignants font un retour vers le futur.

Mon collègue a publié un article expliquant comment, dans la Silicon Valley, les devoirs d’écriture à faire à la maison cèdent de plus en plus la place à des examens oraux rapides, au cours desquels les enseignants demandent aux élèves d’expliquer verbalement leur raisonnement. Les devoirs à la maison sont remplacés par des exercices d’écriture en classe davantage encadrés et par des discussions en direct, au cours desquelles l’enseignant peut s’assurer que c’est bien l’élève qui réfléchit, et non son assistant IA. Et les cours eux-mêmes sont repensés autour de ce que l’IA peine encore à simuler de manière convaincante: le raisonnement et le point de vue propres à l’élève, et pas seulement la réponse factuelle correcte.

En dehors des salles de classe, les Américains ont également eu l’occasion de se prononcer sur l’essor de l’IA cette semaine, lors des élections de mi-mandat. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus.

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CE QUE LE TEXAS RÉVÈLE SUR L'AVENIR DE L'IA

Lors des élections de mi-mandat de cette semaine, les Américains ont envoyé un message aux entreprises d’IA concernant les centres de données: ralentissez.

Sur les 41 mesures référendaires liées aux centres de données soumises au vote cette semaine, toutes sauf une ont abouti à un résultat défavorable aux centres de données, selon Ballotpedia . Parallèlement, au Texas, en Géorgie et dans l’Ohio — autant d’États prévoyant une croissance significative de la capacité de leurs centres de données —, les démocrates ont remporté les élections au poste de gouverneur, les électeurs ayant choisi des candidats qui avaient promis de suspendre l’octroi de nouveaux permis de construction de centres de données et de renforcer les règles en la matière.

Le Texas revêt une importance particulière: la banque d’investissement Jefferies estime que cet État représente environ 26 % de l’ensemble des projets de centres de données prévus aux États-Unis.

Le Texas constitue un excellent cas d’école pour anticiper la suite des événements. Le gouverneur Greg Abbott avait déjà imposé un gel des autorisations, subordonné à des études visant à évaluer l’impact des centres de données proposés sur le réseau électrique et l’approvisionnement en eau de l’État; l’achèvement de ces études pourrait à terme permettre la reprise du processus d’autorisation.

La gouverneure élue Gina Hinojosa souhaite aller plus loin : elle souhaite maintenir le gel des projets jusqu’à ce que les législateurs de l’État adoptent de nouvelles mesures de protection pour les communautés et les consommateurs de services publics, et réexaminer les incitations fiscales dont bénéficient actuellement les promoteurs. Cela signifie probablement une attente plus longue et moins prévisible, non seulement pour que l’examen technique soit terminé, mais aussi pour que l’ensemble du processus législatif suive son cours.

« Cette élection pourrait prolonger la suspension actuelle et modifier les conditions de reprise », a déclaré Mona Dajani, associée et co-responsable mondiale des secteurs des infrastructures, de l’énergie et de l’IA au sein du cabinet d’avocats Cooley.

« Pour les promoteurs, il y a une différence significative entre attendre les résultats d’un audit et attendre que les législateurs s’accordent sur de nouvelles règles. Pendant cette attente, ils doivent toujours faire face à des engagements en matière d’équipement, à des coûts de financement et à des échéances fixées par leurs clients. »

Tous les promoteurs ne sont pas exposés de la même manière. Un projet qui en est encore au stade de la comparaison des sites potentiels a la marge de manœuvre nécessaire pour attendre, ou simplement construire ailleurs à la place. Un projet qui a déjà acquis un terrain, commandé du matériel, prévu la modernisation des réseaux et promis une date de livraison à un locataire ne dispose pas de cette flexibilité: se délocaliser à ce stade coûte cher, et les permis locaux ainsi que les raccordements au réseau ne se déplacent pas comme ça.

Selon M. Dajani, cette dynamique tend à favoriser les plus grands acteurs. Les hyperscalers qui exploitent déjà des centres de données dans plusieurs États peuvent répartir leurs charges de travail pour contourner un retard, ou rediriger de nouveaux investissements ailleurs, dans la mesure où la capacité et les besoins des clients le permettent. Un petit promoteur qui mise tout sur un seul campus inachevé et un seul locataire ne dispose d’aucune de ces marges de manœuvre: un simple retard peut mettre simultanément en péril son financement, ses commandes d’équipements et ses prévisions de chiffre d’affaires.

L’avantage des grands acteurs se manifeste également sur le plan du financement. Lorsque la date d’ouverture d’un projet devient incertaine, le financement a tendance à devenir plus conditionnel: les promoteurs peuvent être amenés à apporter davantage de fonds propres dès le départ, à constituer des réserves plus importantes pour couvrir les coûts liés aux retards, ou à solliciter des prolongations pour les engagements qu’ils avaient déjà obtenus. Certains prêteurs peuvent tout simplement choisir d’attendre que les autorisations soient accordées avant de débloquer les fonds — ce qui signifie qu’un accord de financement signé ne garantit pas que les liquidités soient effectivement disponibles lorsque le promoteur en a besoin.

Cela ne signifie pas pour autant que la demande en infrastructures d’IA soit en train de disparaître. Mais les résultats de cette semaine suggèrent que le soutien à ce boom des infrastructures nécessite davantage que les seules ambitions grandioses de la Silicon Valley.

Certes, il ne s’agit pas simplement d’un conflit entre les électeurs et le secteur. Ces mêmes dirigeants nouvellement élus doivent désormais trouver un équilibre entre la suspension des permis et la réalité concrète selon laquelle les centres de données créent également des emplois — notamment des emplois syndiqués dans le secteur du bâtiment, occupés par bon nombre de ces mêmes électeurs. Mes collègues ont détaillé les divergences d’opinion au sein des syndicats du Nevada .

Les électeurs ne peuvent peut-être pas se prononcer sur le rythme auquel la recherche en IA s’accélère. Mais ils peuvent, et l’ont fait, se prononcer sur la rapidité avec laquelle les infrastructures qui la sous-tendent sont construites près de chez eux — ce qui, à son tour, influencera la rapidité avec laquelle l’IA pourra avoir un impact sur la société et le coût que cela représentera.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

Les chercheurs en sécurité ont déjà donné un nom à ce qui vient de se passer: « Octobre noir ». Deux vulnérabilités critiques dans PHP, le langage de programmation sur lequel fonctionnent environ 70 % des sites web, ont fait surface le mois dernier après être restées latentes dans le code pendant des années — elles n’ont été découvertes que parce que des modèles d’IA ont enfin été capables d’enchaîner les étapes complexes nécessaires pour prouver qu’elles étaient exploitables.

Le graphique le quantifie: le nombre de nouvelles vulnérabilités répertoriées dans la base de données du NIST est passé de 4 289 en octobre 2025 à 17 059 en octobre 2026, soit près d’un quadruplement en une seule année, la courbe affichant une forte hausse depuis le printemps.

Autrefois, la découverte d’un bug exigeait de réelles compétences, et transformer ce bug en un exploit fonctionnel pouvait prendre des semaines, voire des mois, à un professionnel expérimenté. L’IA a balayé ces délais: les modèles peuvent désormais soumettre une base de code à un examen minutieux 24 heures sur 24, détectant les failles les unes après les autres, et produire un exploit fonctionnel en quelques heures au lieu de plusieurs mois. Les professionnels de la sécurité préviennent que les attaques assistées par l’IA risquent de s’aggraver avant que, comme certains le pensent, l’IA puisse elle-même être utilisée pour écrire du code plus sécurisé et détecter les vulnérabilités plus rapidement.