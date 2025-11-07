Intellia chute après que la FDA américaine a interrompu des essais clés sur les maladies cardiaques à la suite du décès d'un patient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du développeur de thérapie génique Intellia Therapeutics NTLA.O chutent de 29% à 8,76 dollars avant bourse

** La société a déclaré jeudi en fin de journée que la FDA américaine avait suspendu ses deux principaux essais de phase avancée pour un traitement d'édition génétique après le décès d'un patient suite à de graves complications hépatiques

** Les essais étudiaient le traitement nexiguran ziclumeran dans les maladies cardiaques débilitantes ATTR amyloïdose avec cardiomyopathie et ATTR amyloïdose héréditaire avec polyneuropathie

** La société consulte des experts et des régulateurs sur les prochaines étapes - NTLA

** Malgré ce revers, la NTLA reste confiante dans le potentiel du nexiguran ziclumeran pour aider les patients atteints d'amyloïdose, une maladie rare causée par l'accumulation de protéines

** NTLA présentera des données sur les maladies cardiaques à un stade précoce pour le nex-z, le 10 novembre, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~6% depuis le début de l'année