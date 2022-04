Intel: veut réduire à zéro les émissions de gaz en 2040 information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 15:58

(CercleFinance.com) - Intel Corporation a annoncé son intention de réduire davantage ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et de développer des solutions technologiques plus durables.



L'entreprise s'est engagée à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles dans ses activités mondiales d'ici 2040.



Le groupe souhaite augmenter l'efficacité énergétique et à réduire l'empreinte carbone de ses produits et plates-formes avec des objectifs spécifiques, et à travailler avec ses clients et partenaires industriels pour créer des solutions qui réduisent l'empreinte de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'écosystème technologique.



'L'impact du changement climatique est une menace mondiale urgente. La protection de notre planète exige une action immédiate et une réflexion nouvelle sur la façon dont le monde fonctionne. ' a déclaré Pat Gelsinger, président-directeur général d'Intel.