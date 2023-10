Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: vers une autonomisation de l'activité PSG information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - Intel annonce son intention de séparer ses activités de solutions programmables (PSG), d'abord en en faisant une activité autonome à partir du 1er janvier prochain, puis en l'introduisant en bourse au cours des deux à trois prochaines années.



Cette séparation vise à 'permettre d'éventuels investissements en capital-investissement privé et public qui contribueront à accélérer le repositionnement stratégique de l'activité et à générer une création de valeur substantielle'.



Sandra Rivera assumera la direction du PSG en tant que CEO, tout en continuant à diriger le Data Center and AI Group (DCAI) d'Intel jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant soit identifié. Shannon Poulin a été nommée COO de PSG.



Cette annonce fait suite à l'introduction en bourse de l'activité Mobileye en 2022, ainsi qu'aux investissements privés annoncés par Bain Capital Special Situations et TSMC dans la filiale IMS Nanofabrication d'Intel.





Valeurs associées INTEL NASDAQ 0.00%