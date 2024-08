Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: vague de dégradations d'analystes après les résultats information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Intel décroche lourdement vendredi pour retomber à des planchers de plus de dix ans, plusieurs ayant ayant abaissé leur recommandation sur le titre après le sévère avertissement sur résultat lancé hier soir par le fabricant de puces.



Vers 10h30 (heure de New York), l'action dévisse de 29%, de loin lanterne rouge de l'indice Dow Jones.



Les analystes de Bank of America ont annoncé ce matin qu'ils avaient décidé de dégrader à 'sous-performance' leur opinion sur la valeur, avec un objectif de cours de 23 dollars.



'Nous ne voyons aucun moyen de solutionner rapidement ou facilement les difficultés concurrentielles, financières, stratégiques et manufacturières auxquelles le groupe est confronté', explique Bofa.



HSBC dégrade lui aussi son opinion, passant de 'conserver' à 'alléger', précisant ne pas comprendre les raisons à l'origine d'une telle déconvenue et déplorant un manque de visibilité concernant une éventuelle reprise.



Son objectif passe ainsi de 35 à 19,8 dollars.



New Street Research, un bureau d'études indépendant, dit lui aussi perdre confiance dans la perspective d'un redressement du fabricant de processeurs, ce qui le conduit à dégrader son conseil à 'neutre' avec une cible de 27 dollars.



En dépit d'un deuxième trimestre décevant, de prévisions peu rassutantes, de la suspension du dividende, d'une réduction d'effectifs de 15% et d'une baisse de coûts de 10%, les équipes de Mizuho disent, elles, rester à 'surperformance' sur le titre, même si leur objectif est ramené de 45 à 36 dollars.



Wedbush Securities, qui rappelle qu'il espérait de bonnes nouvelles avec la publication trimestrielle, déchante lui aussi et réduit son objectif de 32,5 à 25 dollars.



Chez Deutsche Bank, on souligne qu'hormis un chiffre d'affaires de deuxième trimestre en ligne avec les attentes, tous les indicateurs-clé du trimestre écoulé sont ressortis inférieurs aux attentes, tous comme les objectifs communiqués par le groupe.



'S'il est vrai que les conditions économiques ne sont pas faciles, nous pensons que les investisseurs ont bien compris que la grande partie de ces difficultés étaient spécifiques à l'entreprise et que les efforts de transformation entrepris par la société n'avaient pas encore porté leurs fruits', conclut la banque allemande.





