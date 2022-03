Intel va implanter son nouveau centre européen de R&D en France

(AOF) - Intel a dévoilé la première phase de son projet d'investissement de 80 milliards d'euros dans l'Union européenne au cours de la prochaine décennie, tout au long de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, de la recherche-développement (R&D) à la fabrication. L’investissement initial s’élève à 33 milliards d’euros, dont 17 milliards d’euros pour un site de fabrication à Magdebourg en Allemagne, qui comprendra initialement 2 usines.

La planification va commencer immédiatement, la construction devrait débuter au premier semestre 2023 et la mise en service est attendue en 2027, sous réserve de l'approbation de la Commission européenne.

Cette implantation " créera 7 000 emplois lors de la construction, 3 000 emplois permanents de haute technologie chez Intel et des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires chez les fournisseurs et les partenaires ", a précisé le groupe technologique américain.

Intel continue également d'investir dans son projet d'expansion à Leixlip, en Irlande, en dépensant 12 milliards d'euros supplémentaires et en doublant l'espace de production.

S'agissant de la France, Intel prévoit de construire son nouveau centre européen de R&D sur le Plateau de Saclay, créant ainsi 1 000 nouveaux emplois de haute technologie, dont 450 le seront d'ici la fin 2024. La France deviendra le siège européen d'Intel pour les capacités de calcul haute performance (HPC) et l'intelligence artificielle (AI). En outre, Intel prévoit d'établir son principal centre de conception de fonderie européen dans l'Hexagone.

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.