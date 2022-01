Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: une méga-usine va être construite dans l'Ohio information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 12:34









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé vendredi qu'il allait consacrer plus de 20 milliards de dollars d'investissements à la construction d'un nouveau site devant accueillir deux usines de nouvelle génération dans l'Etat de l'Ohio.



Le fabricant américain de micro-processeurs explique que le projet doit lui permettre de doper sa production de semi-conducteurs face à l'explosion de la demande pour les composants avancés et de mettre sur le marché de nouvelles gammes de puces innovantes.



Le bâtiment - qui s'étendra sur une superficie de plus de 400 hectares dans le comté de Licking - doit abriter près de 3000 employés.



Le projet d'investissement - le plus important jamais consenti par le secteur privé dans l'Ohio - devrait en outre permettre la création de 7000 emplois lors de la phase de construction, puis de dizaines de milliers de postes chez les fournisseurs et partenaires locaux.



Le chantier démarrera fin 2022, avec l'objectif d'une mise en production fin 2025.





Valeurs associées INTEL NASDAQ -2.95%