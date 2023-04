Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: une légère perte sur le 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Intel a publié jeudi soir au titre du premier trimestre 2023 une perte de 0,04 dollar par action en données ajustées (non-GAAP), à comparer à un BPA de 0,87 dollar un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en chute de 36% à 11,7 milliards de dollars.



'Nous avons dépassé nos attentes pour ce trimestre en termes de chiffre d'affaires et de résultat net, et avons continué à faire preuve de discipline en matière de gestion des dépenses', souligne toutefois son directeur financier David Zinsner.



Pour le trimestre en cours, le fabricant de microprocesseurs affirme anticiper une perte ajustée de l'ordre de 0,04 dollar par action et une marge brute ajustée de 37,5% environ, pour des revenus attendus entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars.





