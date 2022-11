Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Intel: une cofondatrice de BlackRock entre au conseil information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 16:26

(CercleFinance.com) - Intel Corporation a annoncé aujourd'hui que Barbara G. Novick, cofondatrice et conseillère principale (senior advisor) chez BlackRock Inc., avait été élue à son conseil d'administration, à compter du 1er décembre 2022.



Barbara Novick agira en tant qu'administratrice indépendante et rejoindra le conseil Audit & Finance ainsi que le comité de rémunération.



' En tant que cofondatrice et dirigeante de l'une des sociétés d'investissement les plus prospères au monde, Barbara apporte une perspective unique au conseil d'administration d'Intel ', a déclaré Omar Ishrak, président du conseil d'administration d'Intel.



'Grâce à sa vaste expérience dans l'investissement et la finance ainsi qu'à son sens aigu des affaires, Barbara sera un ardent défenseur des intérêts de nos actionnaires alors qu'Intel poursuit sa transformation.'