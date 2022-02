Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: un cadre de HP nommé directeur commercial information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 16:01









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé pendant le week-end la nomination de Christoph Schell, un cadre dirigeant en provenance de HP, en tant que nouveau directeur commercial pour succéder à Michelle Johnston Holthaus.



Schell, qui est actuellement le directeur commercial de HP, avait rejoint le fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes en 2014 après des passages chez Philips et Procter & Gamble.



Il prendra ses nouvelles fonctions le 14 mars.



Schell a été choisi pour remplacer Michelle Johnston Holthaus, appelée à prendre la direction de la branche du fabricant de puces dédiée aux activités d'ordinateurs, baptisée Client Computing Group (CCG).





Valeurs associées INTEL NASDAQ -5.30%