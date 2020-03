Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : suspension des rachats d'actions Cercle Finance • 24/03/2020 à 14:16









(CercleFinance.com) - S'il déclare conserver un bilan solide, Intel fait part de la suspension de son programme de rachats d'actions au vu de l'incertitude concernant la durée et la sévérité de la pandémie de coronavirus, décision qui n'affecte toutefois pas ses versements de dividendes. Le géant américain des microprocesseurs a annoncé en octobre dernier son intention de racheter pour 20 milliards de dollars d'actions sur les 15 à 18 mois suivants. Avant la suspension, il a en a racheté pour environ 7,6 milliards de dollars.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +5.69%