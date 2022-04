Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: suspend ses opérations commerciales en Russie information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 16:09









(CercleFinance.com) - Intel annonce la suspension immédiate de toutes ses opérations commerciales en Russie.



Précédemment, lntel avait annoncé 'suspendre toutes les expéditions vers les clients en Russie et en Biélorussie'.



' Nous nous efforçons de soutenir tous nos employés dans cette situation difficile, y compris nos 1 200 employés en Russie. Nous avons également mis en place des mesures de continuité des activités pour minimiser les perturbations de nos opérations mondiales', ajoute la société.





