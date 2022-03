Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Intel: suspend ses livraisons vers la Russie et le Bélarus information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 12:29

(CercleFinance.com) - Intel annonce suspendre toutes ses livraisons aux clients russes et biélorusses, et condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



' Nous travaillons pour soutenir tous nos employés et en particulier ceux qui ont des liens étroits avec cette région', indique la société qui assure avoir récolté 1,2 million de dollars via une campagne de dons pour les secours dans la région.



'Nous continuerons à nous tenir aux côtés du peuple ukrainien et de la communauté mondiale pour demander la fin immédiate de cette guerre et un retour rapide à la paix', conclut la firme.