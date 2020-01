Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : soutenu par un relèvement de Jefferies Cercle Finance • 21/01/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - L'action Intel s'inscrit en hausse mardi matin et évolue à contre-tendance de Wall Street après que Jefferies est passé de 'sous-performance' à 'neutre' sur la valeur. Dans une note de recherche, le broker met en évidence le potentiel de changement chez le numéro un mondial des processeurs. Pour Jefferies - qui relève son objectif de cours de 40 à 64 dollars - la cession de l'activité mémoire pourrait à elle seule ajouter cinq dollars au cours de Bourse du fabricant de semi-conducteurs. Une réduction des dépenses dépenses générales, administratives et commerciales (SG&A) pourrait, elle, rajouter 12 dollars au cours de l'action tandis qu'un modèle 'fabless' - qui verrait le groupe de Santa Clara (Californie) se débarrasser de toutes ses fonderies - représenterait 19 dollars par titre, à en croire les calculs du courtier. Vers 9h40, le titre Intel grimpait de 0,8% à 60,1 dollars, contre une baisse de plus de 0,1% pour l'indice Dow Jones.

