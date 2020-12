INTEL sous la pression du fonds Third Point

(AOF) - Le fonds activiste Third Point LLC, actionnaire d'Intel, a déclaré dans une lettre avoir acquis des participations supplémentaires du fabricant de microprocesseurs et lui demande désormais de se séparer de ses activités de production. Dan Loeb, le patron de Third Point, déplore les pertes de parts de marchés d'Intel et l'appelle à engager un conseiller en investissement pour l'aider à faire des choix stratégiques afin de se débarrasser de ses "problèmes substantiels".

