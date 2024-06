Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: Silicon Mobility lance un nouveau système sur puce information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Intel fait savoir que sa société Silicon Mobility lance le nouveau système sur puce (SoC) OLEA U310.



Selon le fabricant, cette technologie de nouvelle génération promet d'améliorer considérablement les performances globales des véhicules électriques (VE), de rationaliser les processus de conception et de production et d'étendre les services SoC pour garantir un fonctionnement transparent sur les différentes plates-formes de stations EV.



Construit avec une architecture hybride et hétérogène unique, un seul OLEA 310 FPCU peut remplacer jusqu'à six microcontrôleurs standard dans une combinaison de systèmes dans laquelle il contrôle un onduleur, un moteur, une boîte de vitesses, un convertisseur DC-DC et un système de chargeur embarqué.





