Intel: retour aux bénéfices au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Intel a publié jeudi soir un BPA ajusté (non-GAAP) de 0,18 dollar au titre des trois premiers mois de 2024, contre une perte de 0,04 dollar par action un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 8,2 points à 5,7%.



Le fabricant de puces a accru son chiffre d'affaires de 9% à 12,7 milliards de dollars, une croissance tirée en particulier par sa division Client Computing Group (CCG) dont les revenus ont grimpé de 31% à 7,5 milliards grâce au développement de l'IA.



Intel prévoit un BPA ajusté de 0,10 dollar et des revenus entre 12,5 et 13,5 milliards pour le trimestre en cours, ainsi que des croissances du BPA ajusté comme des revenus sur l'année 2024, avec un gain de marge brute de l'ordre de 200 points de base.





