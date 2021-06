Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : retard en vue dans le projet 'Sapphire Rapids' Cercle Finance • 30/06/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Le titre Intel reculait mercredi à la Bourse de New York après l'annonce par le fabricant de puces d'un retard sensible dans la production de la nouvelle génération de ses processeurs pour serveurs Xeon. Le groupe de Santa Clara (Californie) dit désormais prévoir une mise en production de ces microprocesseurs - pour l'instant connus sous le nom de code 'Sapphire Rapids' - dans le courant du premier trimestre 2022. Intel s'était jusqu'ici donné pour objectif une entrée en production d'ici à la fin de l'année 2021. D'après Lisa Spelman, la responsable des puces Xeon et des produits de mémoires chez Intel, ce retard est dû à une série d'améliorations apportées à la plateforme, censée bénéficier d'innovations 'révolutionnaires' telles que la mémoire DDR5. 'Pour rappel, Sapphire Rapids doit équiper le prochain superordinateur Aurora, qui devait initialement être livré courant 2021 mais qui a lui aussi été reporté', rappellent les analystes de Wells Fargo. Pour la banque californienne, ce retard constitue surtout une bonne nouvelle pour AMD, le grand rival d'Intel. 'Il s'agit d'un élément encore plus favorable pour le positionnement concurrentiel d'AMD (...) et c'est la raison pour laquelle ses titres s'inscrivent en hausse aujourd'hui', Vers 11h00 (heure de New York), le titre AMD grimpait de plus de 4% tandis qu'Intel perdait 1,8%. Malgré cela, l'action Intel affiche encore un gain de 14% depuis le début de l'année, soit une légère surperformance par rapport aux marchés d'actions américains dans leur ensemble (+12% en moyenne).

