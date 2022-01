Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: relèvement de dividende avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Intel a annoncé mercredi soir une augmentation de 5% de son dividende à 1,46 dollar par action sur une base annuelle, le prochain acompte trimestriel, de 0,365 dollar par action, devant être mis en paiement le 1er mars.



Sur les trois derniers mois de 2021, le géant des microprocesseurs a engrangé un BPA ajusté en baisse de 26% à 1,09 dollar, dépassant de 19 cents son estimation d'octobre, ainsi que des revenus ajustés en croissance de 4% à 19,5 milliards, soit 1,2 milliard de plus qu'attendu.



Pour son premier trimestre 2022, le groupe basé à Santa Clara (Californie) déclare anticiper, toujours en données ajustées (non GAAP), un BPA de 80 cents et un chiffre d'affaires de l'ordre de 18,3 milliards de dollars.





Valeurs associées INTEL NASDAQ +1.35%