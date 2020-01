Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : relèvement de 5% du dividende annuel Cercle Finance • 24/01/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels jeudi soir, Intel a annoncé un relèvement de 5% de son dividende, à 1,32 dollar par action sur une base annualisée, à comparer à un BPA ajusté de 4,87 dollars engrangé en 2019. Le géant des microprocesseurs ajoute que son conseil d'administration a déclaré un acompte trimestriel de 33 cents par action, qui sera mis en paiement le 1er mars prochain au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 7 février.

