Intel : relèvement d'objectifs pour 2021

information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé jeudi soir un relèvement d'objectifs pour l'ensemble de l'année 2021, anticipant désormais, en données ajustées (non GAAP), un BPA de 4,80 dollars et un chiffre d'affaires de 73,5 milliards de dollars. Le groupe de Santa Clara a engrangé un bénéfice net ajusté en hausse de 6% à 5,2 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, soit un BPA de 1,28 dollar, dépassant de 23 cents son objectif d'avril, pour une marge brute ajustée améliorée de 2,9 points à 59,2%. Toujours en données non GAAP, le géant des microprocesseurs a vu ses revenus augmenter de 2% à 18,5 milliards de dollars, un montant dépassant de 700 millions la projection affichée par la direction en avril dernier.

