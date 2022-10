Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: rejoint un ambitieux projet de la DARPA information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - Intel annonce avoir été choisi par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) dans le cadre de la 1ère phase du programme Space-Based Adaptive Communications Node (Space-BACN).



L'objectif de ce projet est de permettre les communications entre les constellations de satellites, 'permettant d'envoyer des données partout sur la planète à la vitesse de la lumière'.



La société a ainsi pour ambition de créer 'une technologie révolutionnaire' afin 'd'améliorer la vie de chaque personne sur la planète'.



Concrètement, il s'agira de créer une sorte 'd'internet' des satellites, permettant une communication transparente entre les constellations de satellites militaires/gouvernementaux et commerciaux/civils, et, au final, de proposer une connectivité mondiale, de l'espace vers n'importe quel point de la planète.





