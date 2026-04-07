Intel rejoint le projet de puce d'intelligence artificielle Terafab de Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions, des détails sur le projet)

Intel INTC.O a déclaré mardi qu'il rejoindrait le projet de complexe de puces d'intelligence artificielle Terafab d'Elon Musk aux côtés de SpaceX, Tesla

TSLA.O et xAI.

Le mois dernier, Elon Musk a déclaré que sa société de fusées SpaceX - qui a récemment fusionné avec sa société de médias sociaux et d'intelligence artificielle xAI - et la société de véhicules électriques Tesla allaient construire deux usines de puces avancées sur un site tentaculaire à Austin, au Texas, l'une pour alimenter les voitures et les robots humanoïdes et l'autre conçue pour les centres de données d'intelligence artificielle dans l'espace.

SpaceX, qui a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis la semaine dernière, prévoit un lancement sur le marché dans le courant de l'année.

"Notre capacité à concevoir, fabriquer et conditionner des puces ultraperformantes à grande échelle contribuera à accélérer l'objectif de Terafab de produire 1 térawatt par an de calcul pour alimenter les futures avancées en matière d'IA et de robotique", a déclaré Intel dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.

Les actions d'Intel étaient en hausse d'environ 2 % dans les premiers échanges. Elles ont augmenté d'environ 38 % depuis le début de l'année.