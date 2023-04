Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: prudence à une semaine des résultats information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 17:21









(CercleFinance.com) - L'action Intel évolue dans le rouge jeudi matin, affectée par des prises de bénéfices suite à sa forte hausse des dernières semaines et avant la publication des résultats trimestriels, prévue dans tout juste une semaine.



La baisse de ce début de journée semble également alimenté par des commentaires prudents des analystes de Susquehanna, qui disent s'attendre à des performances en ligne avec les prévisions du consensus.



Le broker fait par ailleurs remarquer que le titre du géant américain des processeurs a grimpé de 11% depuis sa dernière publication trimestrielle, contre un gain de seulement 3,4% pour le SOX, l'indice de référence du secteur des semi-conducteurs.



Ce parcours lui fait dire que l'optimisme du marché sur les résultats du groupe californien s'est renforcé au cours des derniers mois et que la société va devoir faire face à une barre élevée en vue de la publication, attendue le jeudi 27 avril au soir.



Susquehanna - qui affiche une opinion 'neutre' sur la valeur - dit avoir relevé son objectif de cours de 31 à 33 dollars.



Près de deux heures après l'ouverture de Wall Street, le titre Intel lâchait 1,2% jeudi, signant l'un des plus nets replis de l'indice Dow Jones.





