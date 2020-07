Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : prise de participation dans Jio Platforms Cercle Finance • 03/07/2020 à 15:47









(CercleFinance.com) - Le conglomérat indien Reliance Industries annonce qu'Intel Capital a pris une participation de 0,4% dans son bras de télécommunications et technologie Jio Platforms, Intel rejoignant ainsi d'autres géants technologiques comme Facebook à son capital. 'L'application par Jio Platforms de ses capacités d'ingénierie pour offrir à l'Inde la puissance des services numériques à bas coûts, est conforme aux objectifs d'Intel', affirme le géant américain des microprocesseurs.

