Intel: présente son nouveau cluster haute performance

(CercleFinance.com) - Fruit de sa collaboration avec Dell Technologies, Nvidia et l'Ohio Supercomputer Center (OSC), Intel présente aujourd'hui Cardinal, soit 'un cluster de calcul haute performance (HPC) de pointe'.



Cardinal est conçu pour répondre à la demande croissante de ressources HPC dans l'Ohio dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de l'innovation industrielle, ainsi que dans l'intelligence artificielle (IA).



Dans le détail, Cardinal est conçu autour de serveurs Dell PowerEdge et la série Intel Xeon CPU Max avec une mémoire à haute bande passante (HBM), 756 processeurs Max Series CPU 9470, qui fourniront 39 312 coeurs de processeur au total.



' L'hétérogénéité inhérente de ce système permettra aux ingénieurs, chercheurs et scientifiques d'exploiter pleinement les performances de bande passante mémoire doublées qu'il offre', souligne Ogi Brkic, vice-président et directeur général de la gamme de produits Data Center AI Solutions chez Intel.





