Intel : présente Arc, sa nouvelle marque grand public

(CercleFinance.com) - Intel a dévoilé aujourd'hui la marque de ses prochains produits graphiques hautes performances grand public : Arc. Cette marque couvrira aussi bien le matériel que les logiciels et les services, et concernera plusieurs générations de matériel. La première, baptisée Alchemist (anciennemnt DG2), s'appuiera sur la micro-architecture Xe HPG. Intel a également dévoilé les noms de code des générations futures sous la marque Arc : Battlemage, Celestial et Druid. 'Le lancement de la marque Intel Arc et l'annonce des futures générations de matériel témoignent de l'engagement profond et continu d'Intel envers les joueurs et les créateurs du monde entier', indique Roger Chandler, vice-président d'Intel et directeur général des produits et solutions graphiques clients. Les produits Alchemist sont attendus au cours du 1er trimestre de 2022.

