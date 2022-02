Intel: précise sa stratégie de croissance à long terme information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 11:19

(CercleFinance.com) - Intel a organisé aujourd'hui sa réunion des investisseurs 2022 et a présenté des éléments clés de la stratégie pour une croissance à long terme.



'La prolifération continue de la technologie entraîne une demande soutenue et à long terme de semi-conducteurs, créant une opportunité de marché de 1000 milliards de dollars d'ici 2030', explique Pat Gelsinger, directeur général d'Intel.



Pour 2022, Intel prévoit un chiffre d'affaires de 76 milliards de dollars et un BPA ajusté de 3,5 $.



À plus long terme, Intel s'attend une croissance à un chiffre, de moyen à élevé, en 2023 et 2024, avec une croissance d'une année sur l'autre atteignant 10 % à 12 % d'ici 2026.



'Nous prévoyons d'atteindre les objectifs de croissance définis aujourd'hui grâce à notre concentration renouvelée sur les grands marchés en croissance, les investissements dans notre feuille de route technologique et une approche budgétaire disciplinée', a déclaré David Zinsner, directeur financier d'Intel.



Alors que les investissements d'Intel commencent à générer une croissance plus rapide, des marges importantes devraient passer de 51% à 53% au cours des trois prochaines années à 54% à 58% en 2025 et 2026, assure la firme.



Le plan de croissance à long terme d'Intel repose sur sa stratégie dite 'Smart Capital', qui consiste à aider à financer la croissance tout en créant de la flexibilité et en offrant des retours sur investissements plus élevés.



La société compte employer 'une approche disciplinée pour ses investissements et tirer parti des incitations gouvernementales, de la participation des clients et d'autres partenariats créatifs pour compenser les dépenses en capital'