Intel poursuivi en justice par des actionnaires après une chute de 29 % du cours de son action

Intel INTC.O a été poursuivi en justice par des actionnaires qui accusent le fabricant américain de puces électroniques de les avoir trompés en dissimulant l’impact d’un ralentissement prolongé des ventes d’ordinateurs personnels, ce qui a entraîné une chute de près de 29 % du cours de son action en une seule journée.

Dans le cadre d’un recours collectif déposé vendredi devant le tribunal fédéral de San José, en Californie, des actionnaires menés par un fonds de pension du Michigan ont déclaré qu’Intel avait tardé à divulguer des informations sur l’impact que le ralentissement des ventes d’ordinateurs personnels et la surabondance des stocks auraient sur son chiffre d’affaires.

Les actionnaires ont déclaré que les problèmes d’Intel liés aux ventes d’ordinateurs personnels et à l’excédent de stocks l’emportaient sur la construction de centres de données et les autres avantages liés à l’essor de l’intelligence artificielle.

Ils ont également déclaré qu’Intel avait eu le mobile et l’occasion de commettre une fraude en levant des capitaux à la mi-août, à mi-parcours de son troisième trimestre « désastreux », lorsqu’elle a vendu pour 23 milliards de dollars d'actions au prix de 95 dollars l'unité.

Cette vente est intervenue alors qu’Intel cherchait à développer son activité de fabrication de puces en sous-traitance, un élément clé de la stratégie commerciale de son directeur général, Lip-Bu Tan. L’action Intel a clôturé vendredi à 59,66 dollars.

Intel n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires dimanche.

L’action Intel a chuté de 28,6% le 30 octobre, effaçant environ 140 milliards de dollars de capitalisation boursière, au lendemain de l’annonce par la société basée à Santa Clara, en Californie, de prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, ainsi que d’un ralentissement prolongé des ventes d’ordinateurs personnels.

M. Tan a déclaré aux analystes qu’il était déçu par les pénuries d’approvisionnement dans la chaîne de fabrication, une “pénurie de mémoire sans précédent” et le ralentissement des ventes de PC qui en a résulté.

“Nous devons relever ces défis de toute urgence,” a ajouté M. Tan.

À l’instar de nombreuses autres grandes entreprises technologiques, Intel a investi massivement dans la production, mais les perturbations de l’approvisionnement ont rendu plus difficile de profiter de la demande croissante de puces pour centres de données. Parallèlement, la hausse des prix de la mémoire a renchéri le coût des PC, pesant ainsi sur la demande.

L'action en justice intentée vendredi, menée par le City of Southfield Fire and Police Retirement System, réclame des dommages-intérêts d'un montant non précisé au nom des actionnaires d'Intel pour la période comprise entre le 23 juillet 2026 et le 29 octobre 2026. M. Tan et le directeur financier David Zinsner sont également cités comme défendeurs.

L'action Intel affiche une hausse de 62 % depuis le début de l'année jusqu'à vendredi, bien qu'elle ait reculé par rapport à son récent pic de 142,35 dollars atteint le 30 juin.