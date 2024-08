Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: plongeon du BPA trimestriel et plan d'économies information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Intel a publié jeudi soir un BPA ajusté (non-GAAP) en chute de 85% à deux cents au titre du deuxième trimestre 2024, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en contraction de 3,3 points à 0,2% pour un chiffre d'affaires en repli de 1% à 12,8 milliards de dollars.



'Les résultats ont été affectés par les vents contraires de la marge brute liés à la montée des produits d'IA pour PC, des charges plus élevées que d'habitude dans les activités non essentielles et l'impact des capacités inutilisées', explique son CFO David Zinsner.



Après cette performance qu'il reconnait comme décevante, le fabricant de puces indique prévoir, pour le trimestre en cours, une perte nette ajustée de trois cents par action et des revenus entre 12,5 et 13,5 milliards.



Surtout, il fait part d'une suspension du dividende à compter du quatrième trimestre 2024, ainsi que d'un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars, comprenant une réduction des effectifs de plus de 15%, pour gagner en efficacité et en compétitivité.





