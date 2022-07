Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: partenariat stratégique avec MediaTek information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 12:20









(CercleFinance.com) - Intel et MediaTek ont annoncé un partenariat stratégique visant à fabriquer des puces utilisant les technologies de processus avancées d'Intel Foundry Services (IFS).



MediaTek utilisera Intel Foundry Services pour fabriquer de nouvelles puces pour une gamme d'appareils de périphérie intelligents.



' Nous avons la bonne combinaison de technologie de processus avancée et de capacité géographiquement diversifiée pour aider MediaTek à fournir le prochain milliard d'appareils connectés dans une gamme d'applications. ' a déclaré Randhir Thakur, Directeur Général d'IFS.





