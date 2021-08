Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : partenariat à long-terme avec Mobileye information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - Intel annonce que sa société Mobileye va se développer dans le secteur des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) à travers un partenariat à long-terme avec ZEEKR, marque mondiale de technologie de mobilité électrique haut de gamme du groupe Geely Holding. 'Ensemble, Mobileye et ZEEKR présenteront la technologie de sécurité la plus avancée au monde disponible sur le marché des véhicules intelligents avancés', assure Intel. La collaboration débutera avec le lancement des véhicules ZEEKR au 4e trimestre 2021, dotés de Mobileye SuperVision, solution ADAS alimentée et traitant les données de 11 caméras. Les deux sociétés prévoient également de poursuivre leur collaboration avec un système de nouvelle génération qui devrait être présenté en 2023.

