Intel, Paramount...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Les valeurs à suivre

Intel

Intel est attendu dans le rouge à Wall Street alors que son activité de fonderie a creusé ses pertes en 2023. Dans un document déposé auprès la SEC, le spécialiste des semi-conducteurs a indiqué qu'elle avait enregistré une perte d'exploitation de près de 7 milliards de dollars en 2023 contre une perte de 5,2 milliards de dollars en 2022. Ses revenus sont passés en un an, de 27,5 milliards de dollars à 18,9 milliards de dollars.

Paramount

Paramount, dont le titre avance de 4% en avant-Bourse à Wall Street, a entamé des discussions exclusives avec David Ellison, le fondateur de la société de médias Skydance, en vue d'une possible opération, fait savoir le New York Times. Déjà, début janvier, Reuters annonçait que David Ellison étudiait une offre en numéraire pour acquérir National Amusements, la maison-mère de Paramount qui détient le studio de cinéma Paramount Pictures, ainsi que d'autres actifs comme CBS, MTV ou Nickelodeon.

US Steel

Le producteur d'acier US Steel et CarbonFree ont signé un accord de 20 ans pour capturer les émissions de carbone générées par les hauts fourneaux de Gary Works (usine d'aciérie située dans l'Indiana) de US Steel. Le projet utilisera la technologie SkyCycle de CarbonFree pour capturer et minéraliser jusqu'à 50 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone par an. C'est l'équivalent des émissions produites par près de 12 000 voitures de tourisme par an. La construction de l'usine SkyCycle dans les installations de US Steel Gary Works devrait commencer dès l'été 2024.