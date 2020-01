Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : Omar Ishrak nommé président du conseil Cercle Finance • 22/01/2020 à 14:31









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé mardi soir la nomination d'Omar Ishrak à la présidence de son conseil d'administration, avec prise d'effet immédiate. Ishrak - qui siégeait jusqu'à présent en tant qu'administrateur indépendant - remplace Andy Bryant, qui était président du conseil depuis 2012 et qui a décidé de quitter ses fonctions afin de faciliter une transition 'efficace'. Ishrak occupe depuis 2011 le poste de PDG du spécialiste des dispositifs médicaux Medtronic. Intel a également annoncé mardi l'arrivée à son conseil, et en qualité d'administratrice indépendante, d'Alyssa Henry, une femme d'affaires de 49 ans issue du monde des start-ups notamment passée chez Amazon et chez le spécialiste des paiements mobiles Square.

Valeurs associées INTEL NASDAQ 0.00%