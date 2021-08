Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : nouvelle directrice des ressources humaines information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 12:45









(CercleFinance.com) - Intel Corporation a annoncé aujourd'hui la nomination de Christy Pambianchi au poste de vice-présidente exécutif et directrice des ressources humaines, à compter du 7 septembre. 'Christy Pambianchi dirigera l'organisation des ressources humaines avec pour mandat d'attirer, d'engager et de retenir les meilleurs talents alors qu'Intel souhaite accélérer sa métamorphose', indique Intel en substance. Jusqu'à présent, Christy Pambianchi était vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines chez Verizon, où elle a, dit-on, réinventé les pratiques RH de l'entreprise pour rester à la pointe de la transformation numérique, et optimisé les programmes de gestion des talents.

