Intel: nouvel élu au sein du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Intel Corporation a fait savoir hier que Lip‑Bu Tan (président exécutif de Cadence Design Systems Inc., président de Walden International et associé directeur de Celesta Capital et Walden Catalyst Ventures) avait été élu au sein de son conseil d'administration à compter du 1er septembre 2022. Lip-Bu Tan rejoindra le comité M&A du conseil d'administration d'Intel.



'Lip-Bu est un leader mondial très respecté dans l'industrie des semi-conducteurs, et nous sommes ravis de l'accueillir au conseil d'administration d'Intel', a déclaré Omar Ishrak, président du conseil d'administration d' Intel.





