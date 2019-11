Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : nouvel administrateur indépendant nommé au conseil Cercle Finance • 15/11/2019 à 13:09









(CercleFinance.com) - Le géant des microprocesseurs Intel a annoncé jeudi la nomination de l'entrepreneur et investisseur Jim Goetz au conseil d'administration, en faisant le sixième administrateur indépendant ajouté au conseil depuis 2016. Partenaire de la firme de capital-risque Sequoia Capital depuis 2004, Jim Goetz avait précédemment cofondé la société de logiciels pour la santé et le social VitalSigns Software. Il apportera à Intel son expérience en aide à capitaliser sur des innovations disruptives.

Valeurs associées INTEL NASDAQ -0.14%