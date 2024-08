Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: nouveaux processeurs Intel 18A prévus pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 17:44









(CercleFinance.com) - Intel fait savoir que ses produits phares sur Intel 18A, à savoir Panther Lake (processeur client PC IA) et Clearwater Forest (processeur serveur), sont sortis de l'usine et opérationnels.



L'industriel précise que ces étapes ont été réalisés en moins de deux trimestres et que les deux produits sont 'en bonne voie pour démarrer leur production en 2025'.



Intel estime que les processeurs Panther Lake et Clearwater Forest démontrent la robustesse de la technologie Intel 18A, qui devrait permettre à la société de reprendre une position de leader technologique en 2025.



Les performances et l'efficacité de ces nouveaux produits représentent 'des avancées significatives', assure Intel.





