Intel : nouveau directeur des affaires gouvernementales

(CercleFinance.com) - Intel a annoncé aujourd'hui la nomination de Bruce H. Andrews au poste de vice-président et directeur des affaires gouvernementales, à compter du 7 septembre. Bruce H. Andrews travaillait jusqu'à présent chez SoftBank Group, en tant que vice-président senior et associé directeur, co-dirigeant les affaires gouvernementales mondiales. Auparavant, il a notamment travaillé chez Rock Creek Global Advisors, comme directeur général, mais aussi occupé le poste de secrétaire adjoint du département américain du Commerce. ' La vaste expertise de Bruce dans les politiques publiques et les relations gouvernementales internationales, grâce à ses décennies d'expérience dans les secteurs public et privé, fait de lui un ajout essentiel à notre équipe ', a commenté Pat Gelsinger, directeur général d'Intel.

