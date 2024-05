Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: nouveau DG pour la division Foundry Services information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Intel Corporation annonce la nomination de Kevin O'Buckley au poste de vice-président senior et directeur général de Foundry Services, la division du service client et des opérations écosystémiques d'Intel Foundry.



O'Buckley a commencé le 13 mai et intègre l'équipe de direction d'Intel, relevant du PDG Pat Gelsinger. Il succède à Stuart Pann, qui prendra sa retraite d'Intel après 35 ans de service fin mai et restera conseiller pour accompagner une transition en douceur.



O'Buckley sera le fer de lance de la croissance de l'activité de fonderie d'Intel et continuera de développer son écosystème de partenaires de propriété intellectuelle et d'automatisation de la conception électronique.





Valeurs associées INTEL NASDAQ +2.21%