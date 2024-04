Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: nouveau cadre financier pour les activités fonderie information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Intel a fait part mardi soir d'un nouveau cadre financier pour ses activités de fonderie, nouvelle structure 'conçue pour favoriser une plus grande discipline en matière de coûts et des rendements plus élevés' dans l'ensemble de l'entreprise.



'Au fur et à mesure qu'il commencera à s'installer, nous prévoyons d'accélérer notre trajectoire vers la réalisation de notre ambition de 60% de marge brute non-GAAP et de 40% de marges d'exploitation non-GAAP en 2030', affirme le CFO Dave Zinsner.



Le nouveau segment Intel Foundry comptabilisera les revenus générés à la fois par les clients de fonderie externes et Intel Products, ainsi que les coûts de développement technologique et de fabrication des produits historiquement attribués à Intel Products.



Intel a également annoncé la nomination de Lorenzo Flores au poste de CFO d'Intel Foundry, à compter du 8 avril. Il possède près de 30 ans d'expérience financière dans les semi-conducteurs et la technologie, dernièrement comme CFO de Xilinx.





Valeurs associées INTEL NASDAQ -1.30%