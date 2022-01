Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé lundi soir la nomination de David Zinsner au poste de directeur financier, avec une prise d'effet prévue le 17 janvier.



Zinsner, qui était jusqu'ici le directeur financier du spécialiste américain des mémoires Micron Technology, prendra en charge des fonctions telles que la comptabilité, les affaires fiscales et les relations avec les investisseurs.



Cette nomination vient parachever la réorganisation structurelle lancée par Pat Gelsinger, arrivée à la tête du fabricant de puces il y a maintenant un an.



L'ancien directeur financier, George Davis, restera au sein du groupe de Santa Clara (Californie) où il occupera un rôle consultatif afin d'assurer une transition en douceur à la direction financière.





