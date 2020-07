Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : Mobileye travaille sur le service robotaxi au Japon Cercle Finance • 08/07/2020 à 12:25









(CercleFinance.com) - L'activité Mobileye d'Intel travaille avec l'un des plus grands opérateurs de transport en Asie pour lancer un service robotaxi autonome au Japon et en Asie du Sud-Est. Mobileye et Willer ont annoncé aujourd'hui un accord stratégique pour collaborer sur le test et le déploiement de solutions de transport autonomes basées sur la technologie de véhicule automatisé (AV) de Mobileye. Les deux sociétés ont déclaré qu'elles avaient l'intention de commencer à tester la robotaxie sur les routes au Japon en 2021, et prévoyaient de lancer des services de mobilité entièrement autonomes en covoiturage en 2023. Ils ont déclaré qu'ils exploraient également les opportunités de services similaires à Taiwan et sur d'autres marchés d'Asie du Sud-Est.

Valeurs associées INTEL NASDAQ -2.07%