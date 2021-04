Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : les installations en Malaisie alimentées en solaire Cercle Finance • 22/04/2021 à 12:53









(CercleFinance.com) - Intel annonce aujourd'hui que six bâtiments d'Intel Malaisie situés sur les campus de Kulim et Penang sont désormais alimentés par de l'énergie solaire, grâce à une nouvelle installation solaire 3,2 mégawatts (MW) achevée en début d'année. L'installation atteint 4,1 MW de capacité installée totale, fournie par NEFIN, un développeur d'énergie renouvelable. Il s'agit ainsi du plus grand parc solaire d'Intel en dehors des États-Unis qui va permettre de réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 3 800 tonnes. Installés sur les toits des bâtiments, les panneaux solaires couvrent une superficie équivalente à 900 places de parking et devraient produire 6 000 mégawattheures d'électricité par an, précise Intel.

Valeurs associées INTEL NASDAQ +1.59%